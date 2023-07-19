Onana Beşiktaş için geliyor

Önceki hafta iki önemli transferi ezeli rakiplerine kaptıran Beşiktaş, üst üste yaptığı transferle taraftarını memnun etmeye başladı. Amartey ve Lyanco'nun ardından Jean Onana ile de anlaşma sağlandı. Başarılı ön libero yarın (20 Temmuz) İstanbul'a gelecek.

Ezeli rakiplerinden peş peşe transfer çalımları yiyen Beşiktaş, taraftarlarını mutlu edecek hamleler yapmaya başladı.

Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, savunmaya Lyanco'yu transfer ettikten sonra şimdi de orta sahaya takviye yaptı.

Fransız ekibi Lens'te oynayan Onana ile anlaşamaya varıldı. Kartal, Lens'e 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre; başarılı orta sahanın yarın (20 Temmuz) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

4 yıllık kontrat yapılan 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek.

Öte yandan siyah-beyazlılar; Lyanco'nun yanı sıra Amartey'i de kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın transferleri art arda açıklaması bekleniyor.