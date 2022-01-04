Omar olmazsa rota İsmail Çokçalış
Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı.
Spor 04.01.2022, 11:42
Sezonun ilk yarısında sağ bekte görev alan DeAndre Yedlin’den beklenilen performansı alamayan ve yolları ayırması beklenen Galatasaray’ın gözü Omar Elabdellaoui’de.
2021’e girerken geçirdiği havai fişek kazası sonrası gözünden yaralanan ve tedavisi biten Norveçli futbolcu yapılan testlerde geçer not alamazsa rota İsmail Çokçalış’a çevrilecek.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor’dan ayrılan ve boşta olan genç futbolcu ile görüşecek.
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