Olimpiyat'ta gol yok: 0-0
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Altay arasındaki karşılaşmada taraflar gol kaydına muvaffak olamayınca sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Spor 06.03.2022, 18:37
9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.
Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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