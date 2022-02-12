Olaylı maçta 4 gol, 4 kırmızı kart

Portekiz 1. Ligi'nin 22. haftasında lider Porto, Sporting'i konuk etti. Sporting, 8. dakikada Paulinho ve 34. dakikada Santos'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi Porto, 38'de farkı 1'e indirirken; ilk yarıyı Sporting 2-1 önde tamamladı.

49. dakikada Sporting forması giyen Coates, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Beraberlik için bastıran Porto, 78. dakikada Taremi'nin golüyle 2-2'yi yakaladı.



Maç 2-2 sona ererken; Porto'nun 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Lider Porto, buna karşın puanını 60'a çıkardı ve en yakın takipçisi Sporting ile arasındaki 6 puanlık farkı korundu.



Ligin 23. haftasında Porto deplasmanda Moreirense'ye konuk olacak. Sporting ise Estoril'i ağırlayacak.

MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI, 4 KIRMIZI KART

Maçın bitiş düdüğüşle birlikte olaylar çıktı. Hakem 4 oyuncuya kırmızı kart çıkardı. Porto'da Pepe ve Marchesin, Sporting'de ise Joao Palhinha ile Tabata kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: NTVSPOR