Olaylı maçın tarafları PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Spor 29.11.2022, 22:15
TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ye verdi.
Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.
Kaynak: AA
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