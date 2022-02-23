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Olası Rusya-Ukrayna savaşının spora etkileri

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın yer aldığı Donbass bölgesine müdahalesi, sporda da etkilerini göstermeye başladı. Olası Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin spordaki reaksiyonlar ve müdahaleye ilişkin tepkiler dikkat çeker hale geldi. İşte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin spordaki yansımaları...

Spor 23.02.2022, 00:56
Olası Rusya-Ukrayna savaşının spora etkileri

Carlos de Pena: Savaş başlarsa gideceğim ve geri dönmeyeceğim

Dinamo Kiev'in Uruguaylı oyuncusu Carlos de Pena, Rus birliklerinin Donbass'a girişi sonrası durumu yakından takip ettiğini belirtti. Queiro Futbol'a açıklamalarda bulunan Uruguaylı oyuncu, savaş ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"Savaş başlarsa gideceğim ve geri dönmeyeceğim. Güvenliğim, ailem her şeyin önünde. Bir sözleşmem var ama çok daha öncelikli şeyler de var. Ukrayna'dayım ve bu ülkeye çok saygı duyuyorum ama bir şey olursa giderim"

"Tereddüt etmeden bunu yaparım. Aynı şey 2014'te Metalist'te oynayan Papu Gomez'e de oldu. Havaalanında takımı arayarak ayrılacağını söyledi. Mantıklı olan reaksiyon budur"

"Burası benim ülkem olsaydı farklı davranırdım ama yurt dışındayım. Ben Uruguaylıyım ve Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunlara karışmak istemiyorum"

Gary Lineker'den sosyal medya üzerinden sert tepki

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Lineker, "Avrupa, savaşın eşiğinde. İnsanlar olağanüstü yaratıklardır. Milyonlarca yıllık evrimden sonra bize gerçekten aptal olmamak için yeterince zeka verildi" ifadelerini kullandı. 

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adresi değişebilir

İngiliz basınından Daily Star, St Petersburg'da gerçekleşmesi planlanan 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin yer değiştirebileceğini iddia etti. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda UEFA'nın finali St Petersburg'dan alarak Wembley'e verebileceği belirtildi.

Daha sonra UEFA'dan yapılan açıklamada ise, "UEFA, durumu sürekli şekilde yakından takip ediyor. Şu anda finalin adresinin değişmesi gibi bir plan yok" ifadeleri kullanıldı. 

Basketbolda millî maça erteleme kararı

FIBA, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Kiev'de oynanması planlanan Ukrayna - İspanya maçının ertelendiğini açıkladı. 

Erteleme kararının güvenlik gerekçesiyle alındığı aktarıldı.

Kyiv Basket'te 5 ayrılık

Ukrayna ekiplerinden BC Kyiv Basket'in 5 ABD'li oyuncusu, savaş ihtimali nedeniyle takımdan ayrılmışlardı. Jordan Swing, Jy'Lan Washington, Jeff Garrett, Avery Woodson ve Bernard Thompson savaş ihtimali nedeniyle yollarını ayırdılar. 

Takımdaki ABD'li oyunculardan sadece Mike Caffey, ayrılmama yönünde tavır aldı. Nitekim bu tavrı kulüp tarafından yapılan bir Instagram paylaşımında, "diğerlerine örnek teşkil edecek" nitelikte tanımlandı.

Levski Sofia taraftarlarından Ukrayna'ya destek

Bulgaristan'da Levski Sofia taraftarları, maçları öncesinde Ukrayna'ya destek adına bir araya geldiler. 

Lokomotiv Plovdiv maçında Ukrayna bayrağı açılırken Facebook paylaşımlarında "Ultras Levski'den Ukrayna'ya destek" notunu paylaştılar. 

Donetsk'in futboldaki önemi

Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Donbass bölgesinin en büyük şehri Donetsk, futbolda da büyük bir önem taşıyordu. Shakhtar Donetsk takımı ile önemli bir spor merkezi haline gelmişti. Shakhtar, son yıllarda iç saha maçlarını Kiev'de oynamakta. 

Kaynak: Fanatik
#rusya #Ukrayna #spor
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