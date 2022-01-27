banner38

Okay Yokuşlu yeni takımıyla

Satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'dan Getafe'ye transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, basına tanıtıldıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Spor 27.01.2022, 17:35
Okay Yokuşlu yeni takımıyla

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı.

Yaptığı açıklamada, "Buraya gelmekten çok memnunum. İyi bir aile ortamı buldum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım." diyen Okay, Getafe'nin kaliteli ve güçlü bir takım olduğunu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de kendisine güvendiğini aktardı.

Uyum sürecinde bir zorluk yaşamayacağını, 15 yıldır tanıdığı ve milli takımdan da arkadaşı Enes Ünal'ın burada bulunmasının kendisi için avantaj olduğunu ifade eden Okay, "Ben her zaman çalışan, hazır olmak isteyen bir futbolcuyum. Bu sezon az süre almam, yeterli maç oynamamam tabii ki hoşuma giden bir şey değil. Ancak Getafe'yi yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Mücadeleyi, rekabeti, takıma yardımcı olmayı seven biriyim. Psikolojik ve fiziksel olarak hazırım." şeklinde konuştu.

Okay, teknik direktör Flores ile ilk görüşmesiyle ilgili olarak, "Bana güvendiğini söyledi. Bu benim için çok önemli. Takıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir gündür buradayım ama oyuncuları uzun zamandır tanıyorum ve adaptasyon sorunu olacağını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

"Benim için geleceği olan bir transfer"

Oynayacağı maç sayısı gibi bazı kriterleri yerine getirmesi şartıyla Getafe'nin sezon sonu satın alma opsiyonunu aldığını hatırlatan Okay, "Bu sezonluk da olsa benim için geleceği olan bir transfer. Gelecek sezon da burada olmak hoşuma gider." ifadelerini kullandı.

"Değişiklik zamanı geldiğine karar vermiştim ve Getafe çok iyi bir opsiyondu." diyen Okay, A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Milli Takım'da herkes olmak ister. Hocamızın verdiği karara saygı duyarım. Bu sene yeterince maç sayısına ulaşamadım ve bazı faktörler de oldu. Bazen gidişatı değiştirmek için değişiklikler yapmak gerekir ve ben de bunu yaptım. Daha fazla maç oynayıp, hedeflediğim şeyleri yapmak için iyi bir seçenek. Milli Takım ile Dünya Kupası'nda birlikte olmak istiyorum."

Getafe'de ilk antrenmanına çıkan Okay, yeni takım arkadaşları, teknik direktör Flores ve diğer teknik heyetle tanıştı.

İki sezondur bu takımda forma giyen Enes Ünal'ın, Getafe'ye en kısa zamanda uyum sağlamasında Okay'a yardımcı olması bekleniyor.

Getafe, sezon sonunda Okay'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Celta Vigo'ya 3 milyon avro ödeyecek.

Celta Vigo'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olan Okay, geçen sezon İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında kiralık olarak oynamıştı.

Bu sezon Celta'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen 27 yaşındaki Okay, sadece 1 maçta ilk 11'de forma giyip, 7 karşılaşmada da yedeklerden oyuna girerken, toplamda 133 dakika sahada kaldı.

Okay, İbrahim Kaş (2008-2009) ve Enes Ünal'dan (2020-) sonra Getafe'nin transfer ettiği 3. Türk futbolcu oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe, geride kalan 22 haftada 22 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
#Okay Yokuşlu #Getafe
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11