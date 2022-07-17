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"Okan hoca iyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum"

Viktor Nelsson, "Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum." dedi.

Spor 17.07.2022, 15:45
"Okan hoca iyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum"

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta bulunan Nelsson, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kampın iyi geçtiğini aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Bu kampta kendimi iyi hissediyorum. Antrenman ve maçlar açısından biraz zorlayıcı. Kamp dönemlerinin böyle olması gerekiyor. Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde 100'ümüze doğru geliyoruz. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim." diye konuştu.

Marcao'nun takımdan ayrılmasının ardından stoper tandeminde hazırlık maçlarına çıktığı Abdülkerim ve Emin ile ilgili görüşlerini aktaran Nelsson, "Marcao ile gitmeden önce birkaç kez görüştüm. Kendisine iyi dileklerimi ilettim. Belki gelecekte onunla rakip olacağız. Futbol böyledir. Onun için en iyisini diliyorum. Biz takım olarak devam ediyoruz. Yeni partnerlerim var. Her ikisi de iyi oyuncular." ifadelerini kullandı.

Nelsson, Galatasaray Futbol Akademisi'nden A takımla kampa götürülen genç oyuncuların performansıyla ilgili şöyle konuştu:

"Genç oyuncuların performansları iyiydi. Antrenmanlarda onları inceledim. Bazılarını da maçta gördüm. Kulüp açısından gelecek vaat ettiklerini söyleyebilirim. Tecrübeli oyunculardan almaları gereken tavsiyeler var. Daha fazla antrenman yapmaları gerektiği, sahada nasıl oynamaları gerektiğini söylemeliyiz. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte iyi oyuncular olacaklarını düşünüyorum"

Okan hoca göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor

Victor Nelsson, yeni teknik direktör Okan Buruk'un göze hoş gelen futbol oynatmak istediğini söyledi.

Okan Buruk'u sevdiğini aktaran Danimarkalı futbolcu, "Okan hoca takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Nelsson, Süper Lig'de geçen sezonun kötü geçirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti.

"Çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçen sezon ligdeki performansımız kabul edilemezdi. Yeni sezona tamamen farklı bir mantalite ile başlamamız lazım. Bu yorucu olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Mümkün olduğunca maç kazanmamız gerekiyor. Her gün antrenmanlarda ve maçlarda çok sıkı çalışıp şampiyon olacağımızı ümit ediyorum."

Kaynak: AA
#viktor nelsson #Galatasaray
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