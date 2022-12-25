Okan Buruk, Torreira'ya neden kızdığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, devraldıkları liderlik koltuğunu korumak için daha iyi performans göstermeleri gerektiğini söyledi.

Buruk, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kazanıp liderliği almayı hedeflediklerini aktaran Buruk, "Maç öncesi isteğimiz, hayalimiz lider olarak haftayı bitirmekti. Son 10 dakikayı hem oyun hem de rakibe verdiğimiz pozisyon açısından kötü geçirdik. Bunun için yüzde 100 galibiyetin sevincini yaşayamadık ama tabii ki böyle maçlar ve skorlar olacak." dedi.

Müsabakanın ilk 40 dakikasında üstün oynadıklarını anlatan Buruk, "Gol pozisyonlarına girdik. Direkten dönen toplarımız vardı. İkinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü bulmamız gerekirdi. Bunu yapabilsek maç daha erken bitebilirdi. Duran toptan bir gol yedik. Skor 2-1 olunca rakibi oyunun içine dahil ettik, heyecanlandırdık ve motive ettik, biz de baskı altına girdik. Oyuncu kalitesine göre topa daha fazla sahip olmamız gerekirdi. Hem topa net bir şekilde sahip olamadık hem de defansif anlamda sıkıntılar yaşadık. İlk yarının son 5, maçın son 10 dakikalık bölümü dışında, oyunu daha çok kontrol eden, pozisyona giren takım bizdik. Günün sonunda 3 puan aldık. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz." diye konuştu.

- Torreira'nın gördüğü sarı kart

Okan Buruk, oyundan çıkarken hakemin sarı kart göstermesiyle 16. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya, gereksiz kart gördüğü için sinirlendiğini söyledi.

Sarı kart görmesinin ardından Uruguaylı oyuncuyla arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine Buruk, "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Torreira'yı cezalı olmasına rağmen Sivas'a götürüp götürmeyecekleriyle ilgili soru üzerine 49 yaşındaki teknik adam, "Cezalı oyuncuları bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak." şeklinde görüş belirtti.

- "Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

Okan Buruk, yaklaşık 45 günlük FIFA 2022 Dünya Kupası arasından sonra adaptasyon sürecinde olduklarını dile getirdi.

Değişikliklerden sonra performanslarının düşmesini değerlendiren Buruk, "Ara sonrası bir adaptasyon sürecindeyiz. Bu maçın belli bölümlerindeki aksaklıkları hem lige hem oyuna hem uzun dakikaya adaptasyon olarak görmek lazım. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Değişiklikler sonrası bize olumlu etki olmadı. Son 10 dakikada rakibimizin uzun toplarla bulduğu pozisyonlar vardı. Bunlarda da defans oyuncularımızın ikinci toplar için zaman zaman doğru yerde olmamasından sıkıntı yaşadık. Kendi takımımdan beklentim üçüncü golü atmasıydı. Rakip üzerinize gelebilir ama Galatasaray, özellikle rakibin üstüne gelmesini ister ve yakaladığında gidip golü atar. Biz, maçın ikinci yarısında bu verimliliği gösteremedik. Gidip üçüncü golü atarak maçı bitirmemiz gerekirdi." diye konuştu.

- "Hala Seferovic'e güveniyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, performansıyla eleştirilen Haris Seferovic'e güvendiğini kaydetti.

Seferovic'i İstanbulspor karşılaşmasında oynatmama sebebinin taktiksel olduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç gün önce bir kupa maçı oynadık. Onu denedik. Dünya Kupası'na gidip geldi. Bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Bugün ona süre vermedim. Hareketliliği ve oyunu yönetmesinden dolayı Mertens'i daha önde kullanmak istedim. Mata'yı daha çok topa sahip olmak için onun arkasına aldım. Taktiksel bir tercih olduğu için Seferovic'i değerlendirmedik. Ancak bizim oyuncumuz. Yine şans geldiğinde değerlendirip kendini ispat etmek zorunda. O da taraftar da bunu istiyor. Biz de bunu istiyoruz. Bundan sonra daha iyi olma şansı onun elinde. Daha çok çalışacak ve hazır hale gelecek. Psikolojik olarak daha iyi bir şekilde hazırlayıp motive edeceğiz. Üç santrforumuz var. Psikolojik olarak onun zorlandığı yerde Icardi ve Gomis'in olması, son zamanlarda onu üçüncü olarak tercih etmemiz. Burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Hala Seferovic'e güveniyoruz. Onu destekleyeceğiz ve şans vereceğiz."

- Icardi için hedef, MKE Ankaragücü maçı

Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yeni yılın ilk günlerindeki MKE Ankaragücü maçına yetişmesini planladıklarını söyledi.

İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Fredrik Midtsjö ve Kazımcan Karataş ile bilgi veren tecrübeli teknik adam, "Midtsjö'nün durumu belli değil. Büyük ihtimal oynayabilecek. Yarın daha net belli olur. Kazımcan'ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi, saha çalışmalarına ve hızlı koşulara başladı. Yakında toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyoruz. İcardi için hedef olarak MKE Ankaragücü maçını seçtik. O maçta kadroda olmasını hesaplıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftarımızdan destek bekliyorum"

Okan Buruk, taraftarın Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu'ya tepkisiyle ilgili şöyle konuştu:

"Kadromdaki bütün oyunculara güveniyorum. En iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Oyuna girdiklerinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bazen yapabilirsiniz, bazen yapamazsınız. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek yanlış geliyor. Belki geçen seneden kalan hasarlar var. Kadro değişti ama geçen senenin etkileri bitmiyor. Sezon başı bunu ortadan kaldırmak için geldik. Hedefimiz şampiyonluktu. Bir yandan psikolojik anlamda bunu yenmeye diğer yandan da başarılı olmaya çalışıyoruz. Taraftarımızdan beklentimiz ne olursa olsun bütün oyuncuları desteklemeleri. Bütün oyuncularıma ihtiyacımız var. Önemli olan takıma destek olmak. Taraftarımızdan destek bekliyorum."

Antremanlarda duran top çalıştıklarını belirten Buruk, "Bugün Mertens çok etkili kornerler kullandı. Bugün de bundan 2 gol bulduk. Sezon başından beri kornerden gol atmamıştık. Bundan dolayı sevinçliyiz ama akan oyundaki golleri de atarsak daha çok sevineceğim." diyerek sözlerini tamamladı.