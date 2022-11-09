Okan Buruk'tan tur yorumu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Bugün inanılmaz bir mücadele verdiler. Maçtan önce savunma bekliyorduk ama bunu maçın sonuna kadar iyi şekilde yaptılar. Biz de çok net gol pozisyonları yakaladık. Golleri çok daha erken atmamız gerekiyordu. Çok geç bir dakikada golü bulduk. Kalemize gelen tek isabetli şut gol oldu. Çok fazla pozisyon ürettik ama sezonun genelindeki gibi topu içeri atamadık. Oyuncuların ciddiyeti genel olarak iyiydi. Bir tek sonuca yansıtamadık. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Türkiye Kupası bizim için önemli. Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada çok sayıda pozisyona girdiklerini vurgulayan Buruk, "Burada önemli olan pozisyonlara girmek. Birinci istediğimiz şey bu, ikincisi de gol olması. Ligde 11 topumuz direkten dönmüş. Direkten dönen toplara da baktığınızda gole çok yaklaşmışsın ama olmamış. Girdiğimiz pozisyonları gole çevireceğiz. Bununla ilgili çok çalışıyoruz ama her şey çalışmak değil. O anda sahada olan oyuncuların durumu da önemli." ifadelerini kullandı.

"Yunus'tan beklentimiz yüksek"

Okan Buruk, performansı eleştirilen Yunus Akgün ile ilgili bir soru üzerine, "Yunus sezona iyi başladı. O bölgede son maçlarda Rashica iyi bir performans sergilediği için daha az süre aldı. Bu Yunus'un süre almayacağı anlamına gelmiyor. Yunus da diğer futbolcular gibi çabasına devam edecek. Formayı almak için elinden geleni yapacak. Bu anlamda her zaman adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yunus'tan beklentimiz yüksek. Milli oyuncu. Herkes geçen seneki Yunus'u konuşuyor. İnşallah hem onun hem de bizlerin gayretiyle geçen seneki Yunus'u tekrar yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Yunus Akgün'ün sahada keyifsiz görünmesiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularda moral bozukluğu olabiliyor. Yunus'un performansı bugün için daha iyi olabilirdi ama bu Yunus'un bunu bilerek yaptığı anlamına gelmiyor. Oyuncular bazen öz güven kaybı yaşıyor olabiliyor. Yaşı da çok genç. Önünde uzun bir süre var. Bir de onlar için önemli oyuncular var. Mata ve Gomis gibi. Mertens aynı şekilde. Mertens oynuyor ama Mata ve Gomis oynamasa da hem antrenman performansları hem de takımdaşlıkları, oynadıkları zaman yüzde 100'lerini vermeleri, bizim için ve bütün genç oyuncularımız için çok iyi örnekler. Hepsinin bu oyuncuları örnek alması gerekiyor. Yunus iyi niyetli. Antrenmanda çalışmasını en iyi şekilde yerine getiriyor. Onunla ilgili problemimiz yok."

Yusuf Demir'in durumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Yusuf Demir'in sakatlığı olduğunu belirterek, "Yusuf'un pazar günkü antrenmanda şut attıktan sonra hafif bir ağrısı oldu. Dün de antrenmana çıkmadı, bugün de kadroda yer almadı. Çok ağır bir sakatlığı yok. Kasık bölgesinde bir sorun olduğu için bugün bizimle yer almadı. Onu bu maçta çok oynatmak istiyorduk ama olmadı. Aynı şekilde Hamza Akman'ın da bir sakatlığı oldu. İkisini de oynatamadık, bu anlamda üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mathias Ross'un yarın MR'ın çekileceğini anlatan Buruk, "Şu anda iyi görünmüyor. Dizinde bir sıkıntı var. En çok korktuğumuz çapraz bağ sakatlığı. O yarın belli olacak." dedi.

"Hedefimiz Başakşehir maçını kazanmak"

Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacakları maçla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Başakşehir çok mutlu hatıralarımın olduğu bir kulüp. Stat olarak aynı şekilde. Şampiyonluk sevinci yaşadığım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız stat. Benim için orası değerli, duvarlarda resmim var. Kazanan takım, Dünya Kupası arasına ikinci olarak girecek. Hedefimiz kazanmak, sadece bunu düşünüyoruz. Emre (Belözoğlu) hoca da hem Türkiye hem de Avrupa performansı olarak çok iyi gidiyor. Güzel bir maç olacak. Burayı kazanarak bitirmemiz gerekiyor."

Buruk, takımdaki tüm oyunculardan memnun olduğunu belirterek, "Ben kadro derinliğinden memnunum. Hepsiyle devam etmek istiyorum. Buna Seferovic de dahil. Bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor. Transfer döneminde onlardan ayrılma isteği geliyor. Orada kararlar vermeniz gerekiyor. Seferovic de antrenmanını iyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Buruk, bugün maçta görev verdiği Metehan Baltacı'nın iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Okan Buruk, takımın fiziksel performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.