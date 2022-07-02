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Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Taraftarımızın önüne zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Spor 02.07.2022, 16:56
Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Okan Buruk, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmalara yaklaşık bir hafta önce başladıklarını belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Birinci haftayı tamamlamaya yakınız. Yoğun bir çalışmamız oldu. Yaptığımız test sonuçlarına göre antrenmanlarımızı planladık. Pazartesi günü milli oyuncuların katılımıyla çalışmaya tam kadro olarak devam edeceğiz." dedi.

Futbolcularının kısa sürede gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Buruk, "Bu süreçte oyuncuların istek ve arzuları, antrenmana katılımları ve psikolojik açıdan mutlu olmaları bizim isteğimiz. Buradaki enerjinin yükselmesi hem gülmenin hem çalışmanın bir arada olmasını istiyoruz. Genel olarak oyuncuların performansından çok memnunuz. Genç oyuncularımız da var. Altyapıdan 16 oyuncumuz bizimle. Çalışma tempomuz ve isteğimiz iyi gidiyor. Altyapı oyuncularımızı görme açısından bu bölüm bizim için önemli. En iyilerini kampa götüreceğiz. Onların da antrenman performansından memnunum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, alternatifli bir kadro kurmak istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir transfer gündemimiz var. Bu gündem içinde arayışlarımız, bulduğumuz, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor. Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ama transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. Altyapıdan çıkan oyuncuları da değerlendirmek istiyoruz. Kampa oyuncularımızı götüreceğiz, hazırlık maçlarında değerlendireceğiz. Yerli ve yabancı transferlerimizi kampa yetiştirebilirsek kadro içinde değerlendireceğiz. Çok fazla alternatifi olan kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Oralara en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz."

"Kampta görmek istediğim oyuncular var"

Buruk, yurt dışında yapılacak kampta performanslarını görmek istediği oyuncular olduğunu söyledi.

Takımdan ayrılacak isimleri henüz belirlemediğini vurgulayan Buruk, "Kampta görmek istediğim oyuncular var. Kadro yapısıyla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların göstermesi gerekiyor. Hem hazırlık kampı hem de hazırlık maçları oyuncular için ölçü olacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, ellerinde değerli bir oyuncu grubu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Elimizdeki değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra orta sahaya oyuncu almak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak oyunculara ihtiyacımız var. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba gibi bize ön bölgede doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular var. Önceliğimiz orta saha bölgesi. Diğer bölgelerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş aramıza katıldı. Onlar da bizim için hem Türk olarak çok iyi opsiyonlar hem de Galatasaray'ın geleceği için yapılan yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak uzun zaman hizmet edebilecek bir futbolcu. Kazımcan da potansiyeli olan Ümit Milli Takım oyuncusu. Onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından birisi yapmak istiyoruz. Transferde önceliğimiz orta saha. Diğer bölgeler için aciliyet olsa da bekleme şansımız var."

Transfer teklifleri gelen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'dan memnun olduğunu vurgulayan Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz. Kendisi telefonda bana, 'Gelip işime devam edeceğim.' dedi. Marcao'dan ben memnunum, kadromda isterim. Camia ve taraftar memnun. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Eğer kulübümüzün uygun gördüğü değerini bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa da gelip burada oynamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, uzun süreli sakatlıktan çıkan Mbaye Diagne'nin fiziksel ve kondisyon açısından eksikleri olmasına rağmen iyi çalıştığını söyledi.

"Forvet hattını alternatifli hale getirmek istiyoruz"

Buruk, forvet hattını alternatifli bir hale getirmek istediklerini de dile getirdi.

Transferde takıma katkı sağlayacak oyuncu aradıklarını anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Forvet hattını alternatifli hale getirmek istiyoruz. Geçen seneden ayrılan ve elimizde olan oyuncular var. Hem genç hem de tecrübeli, doğrudan takıma etki edebilecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Sadece genç ya da sadece tecrübeli olması bizim için ölçü değil. Takıma katkı verebilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Seçeneklerimiz var ama daha çok opsiyon çıkacaktır. Transfer 7 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu sürenin sonuna kadar beklemeyeceğiz, bir an önce kadromuzu oluşturmak istiyoruz. Ama bu zamana kadar fırsat transferleri de önümüze gelebilir. Burada da değişik adımlar atabiliriz. Yönetimimiz bizim işimizi kolaylaştıracak, takıma katkı sağlayacak ve Galatasaray'ı mutlu edecek transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Taraftarımızın önüne zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da iyi niyetli, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan bir yönetim var. Bu da benim için bir şans."

"Tek hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak"

Buruk, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni yönetim ve teknik heyetten dolayı taraftarların pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Buruk, "Camiamızda pozitif bir hava var. Yeni gelecek oyuncularla bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Tek hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. Galatasaray her zaman yarışın içinde olan bir takımdır. Ancak sadece skor olarak değil oyun olarak da taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oyunumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışında çok önemli rakiplerimiz de var. Bu sene cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Takımlarımızın ekstra motivasyonu var." diye konuştu.

Üzerinde baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili soru üzerine Buruk, "Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Teknik direktör kim olursa olsun kazanmak için mücadele etmeli. Baskı tabii ki olacak. Bu da bu işin güzel yanlarından biri. Baskı bazen performansınızı artırır. Bu baskıyı performans artırmak için kullanacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Herkes en iyisini istiyor. En iyi oyun ve en iyi oyuncu talebi olacak. Biz de bu talebe en maksimum seviyede cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Okan Buruk #Galatasaray #florya
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