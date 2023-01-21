Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor'un eksikleri nedeniyle maçta farklı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bugün daha çok defansif yönü ön plana çıkan, uzun topları düşünen, mücadeleye dayalı bir rakip gördük karşımızda. İlk yarı oyun çok yavaşladı. Maçın sonuna baktığımızda bugün 49 dakika top oyunda kalmış. Diğer maçlara göre düşük bir sayı. Ayrıca ilk yarının sonuna 2 dakikalık komik bir ekleme oldu. Bu, VAR hakemleri tarafından yapılan bir eklemeymiş. Maçın sonunda da 9 dakika eklendi. Bu farklılıklar sadece bizim için değil, bütün takımlar için anlaşılmaz oluyor. Bir hafta bakıyorsunuz 4, sonraki hafta 8 dakika veriliyor. Bunun bir standardı olursa bütün takımlar için çok daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısına hücumda daha iyi işler yaparak başladıklarını aktaran Buruk, "İkinci yarıda golü bulduk. Ardından rakibimizin golüne çok çabuk cevap verdik. Maçın sonuna kadar oyuna hükmeden taraftık. Rakibimizin özellikle ilk yarı yakaladığı net bir pozisyon vardı. Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama Antalyaspor da bugün çok mücadele etti. Onları da mücadelelerinden dolayı kutlamak istiyorum. Hedefimiz bundan sonraki maçlarda çizgimizi bu şekilde devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, maçlara ilave edilen uzatma dakikalarıyla ilgili soru üzerine, "Her maç aslında farklı bir uygulama var. Maçlar arasındaki farkları tam olarak anlayamıyoruz. Ya ilk yarı VAR'da süreyi tutan arkadaşlarımız düğmeye basmayı unuttu veya farklı bir şey oldu ve sonra kafalarından 2 dakika koydular. İkinci yarı herhalde durdurarak gittiler. İlk yarıda 4-5 dakika süre verilmesi gerekiyordu. Oradaki yanlışlık da buradaki hakemlere tepki verilmesine neden oluyor. Aslında sahadaki hakemler bu süreyi tutmuyor. Onlar da suçsuz yere itiraza maruz kalıyor. İdeal bir şey olursa herkes rahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taraftara verilen ceza hepimiz adına üzücüydü"

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle çok sayıda taraftarlarının elektronik biletlerini iptal etmesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar çok suçsuz insan bu maça gelemedi ki... Çok büyük paralar veriyorlar, bilet alıyorlar. Hiç suçu olmadan maça gelemeyen insanlar var. Bunun çok adil olduğunu düşünmüyorum. Doğru şekilde maçı izleyen insanla hata yapanı ayırmak gerekiyor. Bu tür cezaların çok küçük şeylerden verildiğini düşünüyorum. Galatasaray taraftarına verilen ceza hepimiz adına üzücüydü. Sonra farklı şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Kulüpler birbirleriyle zorluklar yaşıyor. O yüzden kafalarda soru işareti oluşturacak konularda dikkatli kararlar verilmesi gerekiyor. Bütün takımlar için verilen kararların adil olması gerekiyor. Galatasaray da bu adaletli oyunun peşinden gitmeye çalışıyor."

Buruk, futbolcuları Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Bütün oyuncular bizim. Karakter ve kişilik olarak Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'i çok seviyorum. Çok da çalışıyorlar ama bazı mevkilerde yoğunluk oluyor. Santrfor bölgesinde iki başarılı oyuncu var. Icardi ve bugün oyuna alamamanın üzüntüsünü yaşadığımız Gomis var. Bununla ilgili oyuncularımızla görüşmelerimiz oluyor. Sol bek mevkisinde bir kalabalıklığımız var. Orayla ilgili bir düşüncemiz olacak. Barış Alper Yılmaz'ı da Fenerbahçe maçında forvet olarak denedik. Barış da çok iyi bir uyum gösterdi. Icardi, Gomis ve Barış, forvette Seferovic'in daha önünde. Seferovic ile konuşacağız. Belki onun, belki de bizim bir isteğimiz olacak. Ancak şu anda net olarak bir şey yok. İlerleyen günlerde bunu daha net olarak görürüz." diye konuştu.

- "Ofsayt verilmesi gerekirdi ama verilmedi"

Yedikleri golde ofsayt ihlali olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Aradaki fark biri kaleye çok yakın. Diğeri kaleye çok uzaktı. Kaleye çok uzak olan pozisyonda ofsayt verilirken yakın olanda verilmedi. Bu da hakemlerin takdiri. VAR'daki hakemler, hakemleri uyardı mı, uyarmadı mı bilmiyoruz. Belki bunun da konuşma kayıtları açıklanır. Ofsayt verilmesi gerekirdi ama verilmedi. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın performansından memnun olduğunu aktararak, "Lucas bugün sahadaki iyilerden biriydi. Ondan hem direncimizi artırmasını hem oyun kurmasını hem de düşen topları toplamasını istedik. Bugün çok fazla uzun top ve ikinci top vardı. Genel olarak performansını beğendiğimiz oyunculardan biri. Berkan da oynadığı zaman çok iyi işler yaptı. İki formda oyuncumuz var. İkisini de kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.

- "Camia olarak bu sene kenetlendik"

Okan Buruk, bu sezon gösterdikleri başarılı performansı camia olarak kenetlenmelerine bağladı.

Son 12 resmi maçı kazandıklarının hatırlatılmasının ardından Buruk, şunları söyledi:

"Galatasaray camiasının yakaladığı bir başarı. Bunu ne tek başıma ben ne tek başına oyuncularım yakaladı. Camia olarak bu sene kenetlendik. Galatasaray Kulübü üyelerinden eski başkanlarına ve yöneticilerine kadar inanılmaz bir birliktelik var. Bu galibiyet serisi Galatasaray Kulübüne ait. Hep beraber bunu yakaladık. Biz de içerideki işimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Oyun kalitemiz ve futbolcu yapımız bunu devam ettirebilecek güçte. Hedefimiz bu sayıyı artırabilmek. Bu seriden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bizim için bir motivasyon. Oyuncularıma maç öncesi konuşmada bunu hep söylüyorum. Bu rekorun altına imza atacak oyuncular onlar. Onlar da buna inanarak geliyor. Takım içindeki birliktelik çok önemli. Oynayan oynamayan aynı enerjiyi ortaya koyuyor. Ben de şanslı bir teknik direktörüm. Önemli ve kaliteli oyuncular var. Aynı zamanda karakter olarak düzgün oyunculara sahibiz. Onlarla daha iyisini yapmaya çalışacağız."

- "Acelemiz yok ama transfer için çalışmalarımız devam ediyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak acelelerinin olmadığını kaydetti.

Transferde öncelikli mevkinin sorulması üzerine Buruk, "Transfer için acelemiz yok. Tabii ki değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Kazımcan da antrenmanlara başladı. Bu hafta takımla antrenmanlara çıkacak. Ross antrenmanlara başladı. Yusuf'un ayağındaki ağrının birkaç güne geçeceğini düşünüyorum. Tam kadro çalışmaya başladık. Acelemiz yok ama transfer için çalışmalarımız devam ediyor. Bize doğrudan katkı sağlayacak, hem saha içinde hem de dışında bize destek verebilecek oyuncular hakkında değerlendirmelerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Icardi, iyi bir pasör"

Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin iyi bir pasör olduğunu söyledi.

Icardi'nin çoğu zaman takım arkadaşlarına pozisyon hazırladığına değinen Buruk, "Icardi ikinci yarı oyunun içine doğru bir şekilde girdi. Pas trafiğinde bize yardımcı oldu. Topu tuttu, oyunun yönünü değiştirdi, pas istasyonuydu. Bize çok faydalı oldu. Santrforun dokunuşları çok önemli. Bu dokunuşları ondan istiyoruz. İyi bir pasör ve bundan önceki haftalarda çevresindekilere daha çok pozisyon yarattı. Bir santrforun golün dışında asist yapması sevindirici." diye konuştu.

Oyuncu değişikliğinde ilk olarak Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili Buruk, "Rashica'nın yorulması, Yunus'un da topu tutabilmede daha etkili olacağını düşündüğümüz için tercih ettik. Devamında da Barış'ı oyuna aldık. Değişiklikler bugün biraz geç oldu. Oyuncular da daha fazla süre almak istiyor. Onların mutsuzluklarını anlıyorum. Onlar mutsuz olduğunda ben de mutsuz oluyorum. Giren oyuncular da bizim için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncularıyla ilgili gelecek sezon bir planlarının olup olmadığının sorulması üzerine, "Transfer çalışmalarını yaparken önümüzdeki seneyi düşünüyoruz. Hem bu dönemi bizimle geçirecek hem de bizimle devam edebilecek oyuncular olursa daha verimli olacak. Kiralık oyuncularımızı da takip ediyoruz. Kulüplerin opsiyonları kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz ama Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre Kılınç da iyi oynuyor. Hepsi bizim oyuncumuz. Sezon sonunda durumlarına göre değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.