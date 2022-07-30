Okan Buruk'tan onay bekliyor! Evander'le anlaşıldı
24 yaşındaki Brezilyalı yetenek Evander'in Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Sarı-Kırmızılılar hem Sambacı'nın kulübü Midtjylland hem de oyuncunun kendisiyle anlaştı.
Spor 30.07.2022, 10:08
Genç 10 numaranın transferinde son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Başarılı çalıştırıcının onay vermesi halinde, görüşmelerdeki son pürüzler de giderilerek transfer gerçekleşecek. Galatasaray , Evander'in bonservisi için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, genç Sambacı'dan hem sahada faydalanmak hem de sonrasında çok daha yüksek bir bedelle satış yaparak kâr elde etmek istiyor. Şu sıralarda hafif bir sakatlığı bulunan Evander'in, mutabakat durumunda detaylı sağlık testlerinden geçirileceği de gelen haberler arasında.
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