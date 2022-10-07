Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Takımdaki gelişmeler hakkında bilgi veren ve Galatasaray'daki hedefini açıklayan Buruk, son dönemlerde gündem olan Mauro Icardi ile ilgili de açıklama yaptı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Tüm maçlarımız kazanmaya yakın şekilde geçti. Tek hatamız Giresunspor oldu. Onun dışındaki tüm maçlarda oyun olarak iyi durumdaydık. Atakları sonlandırmada sorun yaşıyoruz, bunu geliştirmeliyiz.

"TEK HEDEFİMİZ VAR: ŞAMPİYONLUK"

İyi yoldayız. Bunu nerden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Mutlu, heyecanlı ve takımını destekleyen bir Galatasaray taraftarı var. Hiç transfer yapmadığımız dönemde de söylemiştik. Hedefimiz şampiyonluk.

Yedek kulübesine kimi koysak buradan maçı değerlendirmek çok zormuş der. Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz. Eleştiri tabii ki olacak. Sonuç eleştirilecek, giren-çıkan oyuncu eleştirilecek. Futbolun doğrusu yok, herkesin fikri başka. Dünyanın yorumlanabilecek en kolay sporu belki de. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum.

ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi süre almadı, Mata sadece 1 maçta oynadı. Rashica, Yusuf, Ross az süre aldı. Biz tam olarak kadromuzu yüzde 100 olarak oluşturmadan iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3 Türk kuralı yüzünden hiçbir zaman tüm yabancılarımızı aynı anda oynatamayacağız. Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre az gol yiyen bir takım var. Yarın kendi aramızda bir hazırlık maçı oynayacağız.

Icardi'nin hiçbir sorunu yok. Keyfi, neşesi iyi. Dün geldi ve antrenmanlara başladı. İyi bir karakter. Takım içerisinde iyi iletişim kurabilen sorunsuz bir futbolcu. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz.

YABANCI KURALINA ELEŞTİRİ

8+3 kuralıyla ilgili iyi bir şey söyleyeni görmedim. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Kuraldan önce milli takım daha başarılıydı, hepsi Avrupa'ya gidiyordu. Türk futbolcu transferi kısıtlı! Yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor. Türk savunma oyuncusu bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor. Devre arasında ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız.

KEREM VE YUNUS SÖZLERİ

Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız. Galatasaray için önemli oyuncular. Hem taraftarlarımızın hem de bizim destek vermemiz gerekiyor.

Seferovic'e topu ne kadar götürebildik ona da bakmamız gerekiyor. Onun üzerinden de değerlendirmek lazım. İyi çalışıyor, dün de oturup konuştuk. Gol atamadıkça baskıya girdi. Galatasaray, Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor, hepsini görüyoruz. Seferovic-Gomis-Icardi gibi birbirine benzer ve kaliteli üç golcümüz var, bu isimlerden en büyük verimi almaya çalışacağım. Benim de işim zor bu konuda.

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