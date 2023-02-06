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Okan Buruk'tan heyecanlandıran Zaniolo açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor 06.02.2023, 00:49
Okan Buruk'tan heyecanlandıran Zaniolo açıklaması

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okan Buruk, maçın hemen başında geriye düştüklerini hatırlatarak, "Maça şokla başladık. Geçen maçta da şokla başlamıştık. Ama iki maçta da bizim için olumlu olan doğru cevap verebilmemiz." dedi.

Maçın ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyduklarını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"İkinci yarı maçı domine ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üçüncü golü bulabilseydik bizim için çok daha rahat geçen bir maç olacaktı. Bugün hem hava hem saha şartları iki takımın da zaman zaman top kaybı yapmasına neden oldu. Genel olarak oyuncularımın performansı, istekleri, şampiyonluk yolundaki ruhları bizim için çok önemli. Bu, bugün taraftarlarımızla birleşti. Bu kadar soğukta gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene bizim için çok özel ve güzel giden bir sene. Bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Aynı coşku ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetten dolayı oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Okan Buruk, ikinci yarıya Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz yerine Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'le başlaması hakkında ise "Torreira'nın ayağında bir ağrı oluştu. Riske etmek istemedik. Ayağındaki ağrıdan dolayı oyundan aldım. Aslında ilk yarı takım olarak çok iyi oynamadık. Barış da iyi gözükmeyen oyunculardan biriydi. Yunus girdikten sonra takım olarak daha etkiliydik. Bu tür tercihler yapıyoruz. Giren oyuncularımız ikinci yarıya net bir şekilde etki ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sol bek için transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Şu anda Dubois orada oynayabiliyor. Kazımcan da iyileşti. Transferin son üç günü. Bu süre içerisinde bununla ilgili karar da verebiliriz, bu şekilde geçmeyi de deneyebiliriz. Ancak şu anda ilk düşüncemiz orası değil. Kadromuzda birçok oyuncu var. Oynatamadığımız oyuncular var. Bütün oyuncuları kullanmak istiyoruz. Tabii ki takımımızı güçlendirmek önemli ama olmazsa bu kadroyla en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Muslera'nın çok fazla ağrısı var"

Okan Buruk, karşılaşmada sakatlık geçiren kalecileri Fernando Muslera'nın bu akşam kontrolden geçeceğini anlatarak, "Ayağına bir darbe aldı, bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. Şu an dokunulduğunda çok fazla ağrısı var. Umut ediyoruz ki çok uzun bir şey olmaz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligimiz için de önemli bir marka. İnşallah kısa, 3-5 günlük bir şey olur ve biz de bu anlamda rahat ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zaniolo, kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde olan Romalı futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili soruyu, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Durumunu net bir şekilde bilmemekle birlikte kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün şu anda net bir ilgisi yok ama kadromuzda görmek isterim. Başakşehir'deyken Roma'ya karşı oynamıştık. Orada bize karşı büyük bir gösteri yapmıştı. Roma'da çok iyi oynamıştı." diye yanıtladı.

Galatasaray kalecisi Kocuk: Bu galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Okan Kocuk, maçta sakatlanan takım arkadaşı Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kimse sakatlık olsun istemez. Burada önemli olan Galatasaray. Ben ondan bayrağı devraldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Durumu ne olacak bilmiyorum. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bugün sahadan galibiyetle ayrıldık. Bunun için çok mutluyum. Bu galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum." diye konuştu.

Başarılarında en büyük etkenin takımdaki aile ortamı olduğunu aktaran Okan Kocuk, "Herkes birbirini çok seviyor, saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste gelince birbirimize olan inancımız ve güvenimiz artarak devam ediyor. Hocamız tam bir aile ortamı oluşturdu. Başarıdaki en büyük etken aile ortamı. İnsanlar birbirini sevdikçe birbirleri için saha içinde her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Okan Buruk #Galatasaray
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