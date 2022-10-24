Okan Buruk'tan hakem kararlarına tepki: "Bunlar bizi hırslandırıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın karşılaşmanın sonucuna etki ettiğini savundu.

Buruk, Nef Stadı'nda yapılan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve 2-0 da öne geçtiklerini belirten Buruk, oyuncusu Sacha Boey'e verilen kırmızı kartı eleştirerek, "Birçok gol pozisyonu yakaladık. Belki maç, hakemin dahili olmasa ilk yarıdan 3'e, 4'e, ikinci yarı daha farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Ancak maalesef her zamanki gibi bir hakem dahili oldu. Hakem oyun içerisine girdi ve sonuca direkt olarak etki eden bir hata yaptı. Çok net ve açık bir şekilde bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hakem Ali Palabıyık'ın maç içindeki kararlarında standart uygulamadığını ileri süren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Hakemin maç içerisinde bizim lehimize vermediği faullerle bu verdiği faulün standardı olmadığını düşünüyorum. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor, her pozisyona farklı kararlar veriyorlar. Aynı maç içerisinde birine faul veriyor diğerine vermiyor. Oyun da hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına çok gitmiyor. Burada da tabii ki oyun içerisine girme gereği duyuyorlar." diye konuştu.

Okan Buruk, müsabakanın 2-2'ye geldiği golden önce kullandıkları kornerde oyuncularının hata yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"10 kişiyken de iyi oynadık. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk. İkinci yarı 60. dakikadan sonra tabii ki enerjimiz biraz düştü. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Yine oyunu tuttuk. Son bölümde de yani kendi hatamız, kornerde tecrübesizliğimiz var. Orayla ilgili çok sinirliyim. Oyuncularıma da içeride bununla ilgili bir tepki verdim. Kabul edilebilecek bir korner atışı değil. Kenardan çok bağırdım. Hepsini tek tek uyardım ama maalesef bu anlamda çok çok zeki bir takım değiliz. Bu kadar büyük mücadele, bu kadar emek verdiler ama çok küçük bir hatayla o top geldi ve sonunda bize gol oldu. Oyuncuların daha akıllı olması gerekiyor. Profesyonel bir oyun. Süper Lig seviyesindeyiz. O dakikada 10 kişi kalmış bir takım topu kenarda tutar veya stoperleri gitmez."

Buruk, oyuncularına sesini duyuramadığı için kornerde istediği gibi davranmamalarını disiplinsizlik olarak değerlendirmediğini dile getirdi.

- "Bir inatlaşma var"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, hakemler konusunda sarı-kırmızılı kulüple bir inatlaşma olduğunu iddia etti.

Sezon başından beri aleyhlerine hatalar yapıldığını savunan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi ve bundan sonraki haftalar için bize yol gösterecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hakem atamaları yine Galatasaray'ın aleyhinde olmaz. Burada bir inatlaşma var. Net bir şekilde Galatasaray'ın istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Buradaki inatlaşma nereye kadar gidecek? Kime fayda verecek? Türkiye futboluna ne fayda verecek? Bunları bilmiyoruz. Sadece kırmızı kart özelinde değerlendirmiyorum. Oyun içerisindeki birçok pozisyonda maalesef Galatasaray seyircisinin sinirleriyle oynamak için her şey yapıldı. Bunu geçen haftalarda da görmüştük. Geçen hafta herkes, 'Siz ne oynadınız ki konuşuyorsunuz.' diyordu. Birinci dakikada penaltınız verilmiyor. Maça golle başlasanız çok farklı bir oyun olacak. Sonra 'Ne oynadınız ki?' diyorlar.

Benim ne oynayıp oynamadığım çok önemli değil. Birinci dakika penaltı oluyorsa VAR'daki arkadaşlar uyumayacak, o penaltıyı verecekler. Ben maça golle başlayacağım. Belki çok iyi oynayacağım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen benim emeğimin karşılığını vereceksin. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz, çekiyoruz. Her hafta aynı şey. Bir inatlaşma var. Galatasaray Kulübünden, taraftarından ne isteniyor bunun farkında değilim ama biz takım olarak bunun karşılığını sahada vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Biz de elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Bunlar bizi hırslandırıyor. Bugün maça başlangıcımız da bu şekildeydi. Çok iyi, hırslı başladık ama sonu istediğimiz gibi olmadı. Devamı gelecek."

Okan Buruk, Ali Palabıyık'ın Boey'e kırmızı kartı göstermesine şaşırdığını dile getirerek, "Arada bir pozisyondu. Bundan daha sert faulleri çalmadı. Kırmızı karta yüzde 100 gol pozisyonu diyemeyiz. Sadece kırmızı kart değil birçok pozisyonda Galatasaray aleyhine karar verdi. İlk yarıyı bitirme şekli bile maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitene kadar bekledi. Tam hızlı hücuma çıktık. 2'ye 1 veya 3'e 2 yakaladık ama ilk yarıyı bitirdi. Bu hakemin niyetini gösteren bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Haftaya daha iyi bir şekilde sahaya çıkacağız"

Okan Buruk, kritik VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçları öncesi kartlar ve sakatlıkların sorun yaşatıp yaşatmayacağıyla ilgili, "Geniş bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde diğer oyuncularımıza şans vereceğiz. Yani bugünkü yaşadığımız şanssızlık sağ bek kart gördü, sol bek sakatlandı. Bundan sonraki haftalar için oynayabilecek oyuncularımız var. Bunu kupa maçında da birçok oyuncumuz gösterdi. Oyuncularım fiziksel ve psikolojik olarak hazır. Haftaya daha iyi bir şekilde sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Yusuf Demir'i kadroya almamasıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Yedek kulübesine belli sayılı oyuncu alabiliyoruz. Oyuna giren yabancı ve Türk sayısı var. Yusuf iyi bir şekilde çalışıyor. Zaten 22 kişilik kadronun içerisindeydi. Bugün öğle antrenmanından sonra onu almadık. Önde oynayabilecek 5 oyuncu kadrodaydı. Bundan sonraki haftalarda Yusuf'a daha çok şans vereceğiz, daha çok forma görecek. Yusuf ile bunu konuşuyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Genç ve Galatasaray'ın geleceği anlamında bize fayda verebilecek bir oyuncu. Yusuf'a güveniyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha çok süre alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mauro Icardi'nin performansının yükseldiğini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bugün çok iyi oynadık. Yani 10 kişi kalana kadar müthiş bir oyun ortaya koyduk. Taraftarımız, oyunumuz müthişti. Bundan sonraki haftalarda daha doğru bir şekilde devam edeceğiz. Oyuncularda, istek vardı. Icardi bugün muhteşem bir oyun ortaya koydu. Hem gol attı hem attırdı, koştu, mücadele etti, kayarak girdi. Burada takım ruhunun nasıl ortaya çıktığı, takımın sorumluluk aldığı net bir şekilde ortada. Çok disiplinli, karakterli, birbirini de çok seven bir takımımız var. Dışarıdan algı yapılacak. Bunu net bir şekilde biliyoruz ama çok saygılı, çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Galatasaray'ın böyle oyunculara sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü, karakterli, bundan sonraki haftalarda oyun olarak daha iyisini yapacak bir takımımız var." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.