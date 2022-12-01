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Okan Buruk'tan açıklamalar

Okan Buruk, Galatasaray'ın geçen sezonu çok kötü geçirdiğini ve yeni sezona her anlamda yenilenerek girdiğini belirtti ve "Şimdi de sokakta kimi görsek bir an önce maçların başlamasını istiyor. Takımı bıraktığı yerden seyretmek istiyor. Galatasaray taraftarına bu havayı yaşatmak benim için önemli." dedi.

Spor 01.12.2022, 16:56
Okan Buruk'tan açıklamalar

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk, Dünya Kupası arasına girmeden önce iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatarak, "O ivmeyle devam etmek isterdik ama lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Bu şansımız devam ediyor." dedi.

Bu süreçle ilgili tek korkusunun sakatlık olduğunun altını çizen Okan Buruk, "Maalesef 1-2 sakatlığımız oldu. Oliveira'nın sakatlığı oldu. Bilek dönmesi oldu. Dün Icardi topuk pası verirken, arka adalesinde zorlanma oldu. Onunla ilgili bugün sonuç gelecek. Rashica'nın maçtan kalan bir ağrısı devam ediyor. Emre Taşdemir'in sakatlığı vardı. Ross ve Hamza Akman'ın sakatlıkları var. Korkumuz sakatlıklardı, maalesef şu anda onu yaşıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, Dünya Kupası arasında yapacakları hazırlık maçlarında bu sezon az forma şansı bulan oyuncuların kendilerini gösterme açısından önemli olduğunu aktararak, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Şu anki ilk düşüncemiz transfer değil"

Okan Buruk, transfere yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında ilk transferlerimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kadromuz çok geniş, bu geniş kadro içerisinde az şans verdiğimiz oyuncular var. Genç oyuncularımız var. Transfere gerek kalmadan hazırlık kampındaki maçlarda oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz. Transfer için tabii ki hazırlıklarımız var. Transfer dönemi öncesi oynayacağımız maçlar, bazı şeyleri daha net bir şekilde ortaya çıkartacak. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Kadro genişliğimizden dolayı çok fazla bir transfer düşünmüyoruz. Şu anki ilk düşüncemiz transfer değil. Benim ilk düşüncem, elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek."

Süper Lig'de zor bir fikstürü geride bıraktıklarını anlatan Buruk, "Bu araya liderin 2 puan gerisinde girmek bu kadar zor bir fikstürle önemliydi. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar büyük avantaj ama her maça çıkıp yüzde 100'nüzü vermeniz gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Yoğun tempoda da oyuncularımla beraber en iyisini yapacağız. Oynadığımız fikstür bizim için avantaj ama maç oynanmadan da kazanılmıyor. Doğru bir şekilde oyunumuzu devam ettirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, ligdeki son maçlarda istedikleri performansı sergilediklerini anlatarak, "Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Bize gelen net bir teklif yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrolarında bulunan oyunculardan en iyi verimi almak istediklerini vurgulayarak, "Yunus ve Kerem'in sözleşmelerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi ve fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün oyuncularımızı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Buruk, futbolcularına herhangi bir transfer teklifi olup olmadığına yönelik soruyu, "Çok fazla şey yazılıyor. Hiçbir oyuncumuzla ilgili şu an bize gelen net bir teklif yok. Transfer dönemi başladıktan sonra bize de teklif gelebilir, bizden de teklif gidebilir. Bunlar olacak." şeklinde yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kendileri için önemli oyuncular olduğunu anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın oturma sürecinde gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. Kerem belli maçlarda çıkışını ortaya koydu. Yunus ligin başında çok daha etkiliydi. İkisi de milli oyuncu. Galatasaraylılar için çok önemliler. Galatasaray'a hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kerem'e çok güveniyoruz. Yunus'a da aynı şekilde çok güveniyoruz. Yunus ile ilgili çok haber çıkıyor ama bizim için çok değerli. Hazırlık maçları onun için de çok iyi olacak. Yunus'u tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Ondan beklentimiz çok yüksek."

"Oyuncularımdan çok memnunum"

Okan Buruk, Galatasaray'ın geçen sezonu çok kötü geçirdiğini ve yeni sezona her anlamda yenilenerek girdiğini belirterek, "Bu sürecin sancılı geçeceğini ve bir şekilde eleştirinin olacağını hepimiz biliyoruz. Eleştiriler olacak. Benim için önemli olan sokak. Sosyal medya çok farklı bir yer, sokak çok farklı bir yer. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncesini sokaktan çok net alabiliyorsunuz. Bize hep destek verdiler. Maçlardaki seyirci sayılarına baktığımızda taraftarını mutlu eden, stada çeken bir Galatasaray var. Bunu da son 3 maçta skor olarak da ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Buruk, son haftalardaki performanslarını devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de sokakta kimi görsek bir an önce maçların başlamasını istiyor. Takımı bıraktığı yerden seyretmek istiyor. Galatasaray taraftarına bu havayı yaşatmak benim için önemli. Oyuncularımdan çok memnunum. Onlarla burada mutlu bir ortam oluşturduk. Hep destek gördük. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Görevimizin bilincindeyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yeni kadromuzla birlikte şampiyonluk yolunda en iyisini yapacağız. İnşallah sezonun sonu da şampiyonluk olur."

Kaynak: AA
#Okan Buruk #Galatasaray
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