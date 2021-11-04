Okan Buruk sürprizi: Anlaşma 4 yıllık

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Okan Buruk, Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşımıştı. İstanbul ekibini, Süper Lig tarihinde şampiyon olan 6. takım yapan Buruk, daha sonra yaşanan başarısız dönemin ardından kulüple anlaşarak yollarıın ayırmıştı.

Ocak ayında Başakşehir'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Buruk'a sürpriz bir talip çıktı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Azerbaycan basınından Sportinfo'nun haberine göre; Azerbaycan Milli Takımı için başarılı teknik direktörle görüşmeler başladı.

Haberde Azerbaycan A Milli Takımı'nın başında bulunan İtalyan teknik adam Giovanni de Biasi'nin sözleşmesinin gelecek ay sona ereceği ve uzatılmasının düşünülmediği bildirildi.

Azeri yetkililerin Okan Buruk için temas kurdukları iddia edilirken, genç teknik adam ile 2+2 yıllık sözleşmenin müzakere edildiği öne sürüldü.

Kaynak: Sabah