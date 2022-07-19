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Okan Buruk, peşinde oldukları futbolcuları açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Joao Pedro'nun transferinden kendilerine uygun gelmediği için, Brezilyalı William Carvalho'nun transferinden de yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı.

Spor 19.07.2022, 17:05
Okan Buruk, peşinde oldukları futbolcuları açıkladı

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kamp dönemini iyi geçirdiklerini aktaran Buruk, "Oyuncularımızı fazla yorduk bu kamp döneminde. Bu da iki hazırlık maçında sahaya yansıdı. Oyuncu sayısının fazla olması bizi biraz yordu ama her oyuncuya yetebilecek teknik ekibimiz var. Bu kamp döneminde altyapıdan getirdiğimiz ve A takımda oynayabilecek oyuncu sayısının fazla olması bizim açımızdan sevindirici." diye konuştu.

Buruk, kadrolarına hazır oyuncu dahil etmek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadro yenileniyor, güçleniyor. Tek amacımız şampiyonluk. Galatasaray güçlü bir kadro kuracak, bundan çok eminiz. Takımda değişimin olması gerekiyor. Genç oyuncular önemli ama kadroda lider, tecrübeli ve kazanma alışkanlığı olan oyunculara ihtiyacımız var. Genç ve tecrübeli oyuncuları iyi harmanlamak gerekiyor. Biz bunun için çalışıyoruz. Galatasaray'ın ruhunda olan baskın oyunu oynamak istiyoruz. Buradaki hazırlık maçlarında tam yapamadık ama bundan sonraki hazırlık maçlarında göstereceğiz. Dominant bir takım olmamız lazım. Kırılgan olmamamız gerekiyor."

"Seferovic iyi bir karakter"

Okan Buruk, kadrolarına dahil etmek için görüştükleri İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in iyi bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Seferovic iyi bir karakter. Sakatlık geçmişiyle ilgili konuşuluyor ama İsviçre Milli Takımı'nın yazın oynadığı 3 maçta da oynadı. Gezgin bir santrfor olmasından dolayı tercih ettik. Sakat bir oyuncu değil, zaten kiralık olarak alıyoruz. Forvete bir transfer yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Muhammed'in Fransa'nın Nantes ekibine kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını anlatan Buruk, "Zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Nantes hem bizim hem de Mustafa için doğru bir takım. Değerini tekrar bulmasını istiyoruz, onun için kiralık gitmesine izin verdik." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen Leo Dubois'nın transferini bitirmeye yakın olduklarını ve oyuncunun 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceğini aktardı.

"Grillitsch konusunda net bir şey yok"

Okan Buruk, Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch'in transferi için görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Grillitsch konusunda net bir şey yok. 2-3 gün içinde belli olur. Oyuncunun da kararı önemli. Bizim dışımızda Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler var. O bölge için 1-2 alternatifimiz de var." ifadelerini kullandı.

"Joao Pedro bize uygun gelmedi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro için daha önce girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Pedro iyi bir oyuncu. Yüksek bonservisi ve menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle bize uygun gelmedi. Sonuçta 30 yaşında. Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. Şartlarını kabul etseydik 2-3 hafta önce biterdi. Başka takımların talep etmesi normal." değerlendirmesinde bulundu.

Rumen futbolcuları Olimpiu Morutan ile ilgilenen kulüplerin olduğunu dile getiren Buruk, "Morutan son antrenmanlarda iyi çalışıyor. İyi işler yapması bizi heyecanlandırdı. Bu akşamki maçta da forma vereceğim. Son antrenmanlardaki performansını gördükten sonra onunla ilgili kararımızı vermeyi de biraz erteledik." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ın transfer gündemlerine gelmediğini aktaran Buruk, Midtjylland'da oynayan Brezilyalı futbolcu Evander için girişimde bulunduklarını ancak kulübünün oyuncuyu bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.

Stoper ve kanatlara takviye yapmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Okan Buruk, kadrolarında görmek istedikleri Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek bonservis ve maliyetlerinden dolayı gündemlerinden çıktığını ifade etti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Brezilyalı William Carvalho'nun transferinden de yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçtiklerini aktardı.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Okan Buruk #transfer
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