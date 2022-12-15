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Okan Buruk: "Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kalecilerimizin performansından memnunuz. Okan'a (Kocuk) da, Jankat'a (Yılmaz) da çok güveniyoruz. İki tane daha genç kalecimiz var; Atakan ve Enes. Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok. Hepsine çok güveniyorum ve o anlamda bir sorun yaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor 15.12.2022, 22:03
Okan Buruk: "Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok"

Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmalarını değerlendiren Buruk, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini kaydetti.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Okan Buruk, program bitişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk sporunu konuştuklarını belirten Buruk, "Spor çok önemli, ona ulaşabilmek çok önemli. Özellikle okullarda yerleşmesi çok önemli. Türk insanı ne kadar spora yönlenirse, bu başarı olarak bize o kadar geri dönecek. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Hem birey olarak hem de devlet bu anlamda yatırımlarını daha iyi yapacak. İnşallah Türkiye daha iyi bir spor ülkesi haline gelecek." dedi.

Antalya'daki kampın son günü olduğu hatırlatılarak, takımın durumu sorulan Buruk, şunları söyledi:

"Özellikle sakatlıktan çıkanlar başladı. Milli takımlardan dönenlerle birlikte ortamımız daha da pozitif hale geliyor, daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü hazırlık maçı süreci istediğimiz anlamda, oynayanlar için çok iyi gelişim oldu ve çok da iyi maçlar aldık. Sonuca bakmadan, oyuna odaklanarak, gücümüzü görerek oyuncuların performansını artırmaya yönelik bir kamp organizasyonu yapmıştık. Son olarak Lazio gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Oyun olarak daha üstün bir Galatasaray vardı. Eksiklerimize bakmadan, elimizdeki oyuncuları, bir çok genç oyuncuyu kullandık. Bizim için akademinin yetiştirdiği oyuncuları o takımlara karşı oynatabilmek de çok değerliydi. Toparlanıyoruz. Antrenman tempomuz daha da arttı. Önümüzde kupa maçıyla birlikte, bıraktığımız yerdeki Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

"Hiçbir zaman genç oyuncuları dışarıda bırakmadık"

Altyapıdan oyuncuların Antalya'da şans bulmasının beğeniyle karşılandığı belirtilerek, bu isimleri lig ve kupa maçlarında oynatıp oynatmayacağı sorulan sarı-kırmızılı teknik adam, "Tabii ki bu oyuncuların hepsi bizim içinönemli. A takımdakiler neyse onlar da aynı. Yarışacaklar, formayı almaya çalışacaklar. Geniş kadromuz var. Genç oyuncularla birlikte yaklaşık 33-34 kişilik kadroyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman genç oyuncuları dışarıda bırakmadık. Vakti geldiğinde onlara da şans vermeyi düşünüyoruz. Hazırlık maçlarında oynayanlar oldu. İnşallah lig maçlarına da taşırız. Geniş kadro içerisinde hepsi aynı şansa sahip aslında. Yani yaşa bakmadan en iyi kimse o formayı alacak." yanıtını verdi.

Okan Buruk, bir soru üzerine, hazırlık dönemini sadece kaleci ya da başka biri üzerinden değerlendirmenin çok saçma olduğunu vurgulayarak, "Bu bir hazırlık süreci. 'O öyle oynadı, bu böyle oynadı...' Kötü olan stoper de oluyor, formsuz olan santrafor da oluyor. Yoğun bir tempo. Hiç süre almayan oyuncular, kaleciler var. Kalecilerin adaptasyonları bazen daha geç oluyor. Maç çok farklı bir şey. Kalecilerimizin performansından memnunuz. Okan'a (Kocuk) da, Jankat'a (Yılmaz) da çok güveniyoruz. İki tane daha genç kalecimiz var; Atakan ve Enes. Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok. Hepsine çok güveniyorum ve o anlamda bir sorun yaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Okan Buruk
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