Okan Buruk: "Daha çok gol atan bir takım olmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin 11. haftasında tartışmalı hakem kararlarının olduğu Corendon Alanyaspor maçının kendilerini etkilediğini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Geçen hafta son dakika yediğimiz gol nedeniyle bizim için karmaşık bir maçtı. Özellikle hakemlerle ilgili yaşadığımız sıkıntı maça biraz daha tutuk bir şekilde başlamamıza neden oldu ama devamında daha iyi oynadık. Rakip kaleye geldik. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok fazla pozisyon yakaladık. Bunlardan iki tanesini atabildik, 2 tane de sayılmayan golümüz oldu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermeden maçı kazanarak bitirdik." diye konuştu.

Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları, Kazımcan Karataş'ın da sakatlığı nedeniyle defans 4'lüsünde 3 değişiklik yaptıklarını hatırlatan Buruk, "Bu, bizim için maçtan önce endişe oluşturdu. Bugün Emre'yi oynatma nedenim antrenman performansı. Çalışan, takım içinde yer almak için çaba sarf eden bir oyuncuydu. Bunu görerek Türk olarak Emre'yi saha içinde değerlendirdik. O da ilk maçı olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi, bir de gol attı. Barış girdi iyi bir şekilde takıma etki etti. Yunus girdi ve attığı gol sayılmadı. Bugün tüm oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

- Beşiktaş derbisi

Okan Buruk, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları derbiyi ve sonrasındaki Medipol Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın başına yeni geçen teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik eden Buruk, "Şenol hocaya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim için tabii ki her maç çok önemli ama derbi atmosferi daha farklı oluyor. Kendi sahamızda özellikle son maçta aldığımız cezalar var. Çok fazla tribün ceza aldı. Stadımızı doldurmaya çalışacağız. Taraftar desteği bizim için çok farklı. Bugün burada bile önemli bir şekilde etki ettiler. Seyircimizle geçen hafta oynadığımız yarım saatlik oyun bizim için çok önemliydi. Bu oyunu da devam ettirmek istiyoruz. Derbi ve devamında Başakşehir karşılaşması bizim için çok önemli. Bu karşılaşmalardaki tek hedefimiz kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

- "Bitirme anlamında daha iyisini yapabilirdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, birçok hücum istatistiğinde ligin en iyileri olmalarına rağmen skor üretmede sıkıntı yaşamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bugün 4 gol attık, 2'si sayıldı, 2'si sayılmadı. Çok fazla pozisyona girdik. Bitirme anlamında daha iyisini yapabilirdik. Hafta içinde hücum aksiyonlarını sonlandırmayı çok fazla çalışıyoruz. Oyuncularımızın bu kalitesi var. Bunu daha iyiye götürecekler. Pozisyona girmek, hücumda çoğalmak, aksiyon almak, ceza sahası içine girmek, şut atmak çok önemli. Bu sayılar bizim için çok değerli. Zaten bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Belli bir dönem az gol sayısına ulaştığımızda da hep, "Biz yani rakip kaleye gitmeye çalışan, pozisyona girmeye çalışan ve giren bir takımız.' dedik. İçeri atamıyorduk ama bundan sonra daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Geçen hafta çok erken bir şekilde 2-0'ı yakalamıştık. 11'e 11 gitse, hakem hatası olmasa belki bizim için şu anda onu konuşmuyorduk. 5 veya 6 gol attığımız bir karşılaşmayı konuşurduk. Kalitemiz, yeteneğimiz ve isteğimiz var. Bundan sonraki dönemde daha çok gol atan bir takım olmak istiyoruz. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor."

Buruk, Fatih Karagümrük'ten Adnan Uğur'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda sarı kart sınırında bulunan kaptan Fernando Muslera'nın yedek kulübesine gelmesiyle aralarında oluşan diyalogla ilgili, "Muslera'nın geçen haftaki hikayesi var. Zaten pozisyon içindeyken kaleden gelmedi hakem sarı kart gösterdi. Bugün de özellikle gitmedi. Rakip kaleci geldi ama rakip kaleciye sarı kart gösterilmeyince Muslera, 'Ben gittiğimde hemen sarı kart gösteriyorlar. Rakip kaleci orada. Pozisyonun içerisinde ona göstermiyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.

Devre arasında oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun da ceza sınırında olduğunu hatırlatan Okan Buruk, "Kerem ceza sınırındaydı ama onun dışında ilk yarıda oyun olarak da çok istediğimiz yerde değildi. Burada hem onu 4. sarı karttan korumak hem de Barış ile bir hamle yapmak istedik. Barış isteğiyle rakibi zorladı. Kerem kalsaydı o da yapabilirdi ama iki durumu birden düşündük." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, Fatih Karagümrük maçında topla oynama yüzdesi ve diğer istatistiklerde büyük bir üstünlük kurmalarının rakiplerinin 10 kişi kalmasıyla alakalı olduğuna değinerek, "Ancak genel olarak oyun anlayışımız bu. Bundan sonra daha dominant, önde oynayan ve hücum gücü yüksek bir Galatasaray göstereceğiz." diye konuştu.