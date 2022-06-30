Okan Buruk 6 futbolcuyu gözden çıkardı!

İspanyol teknik adam Torrent'in yerine gelen ve ilk basın toplantısında hedefini 'şampiyonluk' olarak açıklayan Okan Buruk, 6 oyuncuyu gözden çıkardı. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom bir yandan da genç teknik adamın raporu doğrultusunda 6 isme gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u göreve getiren Galatasaray'da, genç teknik adamın belirlediği 'şampiyonluk' hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Cimbom, bir yandan büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmak istiyor.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gözden çıkarılan oyuncular belli oldu.

Genç teknik adamın Sacha Boey, Jesse Sekidika, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmediği öğrenilirken Rumen yetenek Olimpiu Morutan'ı ise düzenli olarak forma giymesi adına kiralık listesine koyduğu öğrenildi.

Galatasaray'da vedalaşılacaklar listesinde yer alan bir diğer ismin ise Marcao olduğu kaydedildi. Özellikle İspanyol ekibi Sevilla'nın Brezilyalı stoper ile yakından ilgilendiği belirtildi. Marcao'nun satışından önemli bir gelir bekleyen Cimbom, Brezilyalı oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

60 MİLYON EUROLUK MALİYET

Galatasaray'da yolların ayrılmasının planlandığı 6 futbolcunun kulübe maliyeti ise tam 6 milyon 80 bin Euro olduğu kaydedildi.