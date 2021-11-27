Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre için karar vakti!

Beşiktaş'ta hem teknik heyet hem de yönetim, devre arasında radikal kararlar almayı planlıyor. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın takım için bir rapor hazırlamıştı. Yönetim şu an kadar Sergen Yalçın'ın raporunu uygulamaya koymazken, Ajax maçı sonrası harekete geçildi. Yalçın'ın raporunda yer alan cezalar takıma ve ilgili oyunculara kesilecek. N'Sakala'da olduğu gibi gerekli durumda kadro dışı kararı da verilecek.

RAPORA GÖRE KARAR

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen oyuncuların başında Oğuzhan ve Gökhan Töre geliyor. Sergen Yalçın'ın oynatmadığı için eleştirildiği Oğuzhan'ın ve kayıp yıldız Töre'nin genç takımla idmanlara çıkması bile gündeme gelebilir. Tüm bu gelişmelerin ardından genç teknik adamın kadroda düşünmediği isimlerle masaya oturulacak ve yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta devre arasına kadar iç transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Fotomaç