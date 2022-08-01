Oğuz Kağan Güçtekin imzayı attı
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan daha sonra Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer olan Oğuz Kağan Güçtekin, Bandırmaspor'a kiralandı.
Spor 01.08.2022, 20:32
1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.
Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.
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