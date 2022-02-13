Oğulcan Çağlayan ve Umut Bulut'tan birer gol

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller Umut Bulut ve Oğulcan Çağlayan'dan geldi. 38 yaşındaki Umut bu sezon ligde 13 gole ulaşırken, Galatasaray'dan kiralık gelen Oğulcan ise ilk maçında golle tanıştı.

Bu sonuçla Eyüpspor yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkardı.

Kaynak: NTVSPOR