O hakem hakkında karar: Kızağa çekildi
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Murat Ilgaz, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'un gözlemci raporunun kabul edilebilir sınırın dışında olduğunu açıkladı.
Spor 18.08.2022, 16:24
Riva'da düzenlenen MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'de konuşan Başkan Vekili Murat Ilgaz, tartışılan hakem Yasin Kol'un performansıyla ilgili soruya cevap verdi.
Ilgaz, "Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil. Kabul edilebilir sınırların biraz dışında. Bir süre dinlenecek" dedi.
Alanyaspor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren maçı yöneten Yasin Kol'un karşılaşmada verdiği kararlar siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini çekmişti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yasin Kol'u bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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