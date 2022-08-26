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Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu. Bordo mavili takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Nijeryalı oyuncu, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Spor 26.08.2022, 08:29 26.08.2022, 08:40
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer oldu.

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sonrasında takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu, Al Fayha ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

Nwakaeme kaç para kazanacak?

Nwakaeme'nin yeni takımında bonuslarla ile birlikte yıllık 3 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Nwakaeme, Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro kazanıyordu. Tecrübeli futbolcu, bordo mavililerden 3 yıllık kontrat talep etmiş ve yıllık 2

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