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Nwakaeme, yeni takımına imzayı attı

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattı.

Spor 26.08.2022, 00:54
Nwakaeme, yeni takımına imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA
#Nwakaeme #Suudi Arabistan #El Fayha
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