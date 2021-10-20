Nwakaeme'den kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme’nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Yıldız futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Spor 20.10.2021, 11:33
Trabzonspor Kulübü, Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadesine yer verdi.
Nwakaeme, karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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