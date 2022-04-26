Nuri Şahin'in De Jong hayali

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Fedor Kudriashov, Nesibe Aydın Antalya Okulları öğrencileriyle buluştu.

Başkan Çetin, Antalyaspor tribünlerinde büyüdüğünü ve kırmızı-beyazlı renklerle öğrencilik yıllarında tanıştığını söyledi.

Çocuk yaşlarda çok fazla hayal kurduğunu belirten Çetin, bu hayallerin içerisinde Antalyaspor yöneticiliği olduğunu kaydetti. Antalyaspor başkanı olarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Çetin, "Başarılı olmak için inanmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor" dedi.

Mali ve sosyal projeler yürüttüklerini aktaran Çetin, "Antalyaspor Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz. Okul ziyaretleri, uzak köylerinde yaşayan insanların çocuklarıyla maç izlemeleri. Oradaki çocuklara 'Toros Kaplanları Projesi' ile oradaki yetenekli çocukları seçip antrenmanlara getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo"

Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise, iyi bir futbolcu olmak için gençlerin hayallerinin peşinden koşması, çok çalışmaları gerektiğini ve hayal kurmaları gerektiğini belirtti.

Bir öğrencinin "Karşınıza çıkan ve sizi en çok zorlayan oyuncu kimdi?" sorusuna Şahin, "Çok iyi oyuncularla oynadım. En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo'dur. Beni en çok etkileyen hoca ise Jürgen Klopp oldu. Bendeki yeri her zaman çok ayrıdır" dedi.

Bir öğrencinin "50 milyon euroluk transfer bütçeniz olsa hangi futbolcuyu transfer ederdiniz?" sorusuna Şahin, "Messi'yi 50 milyon euroya transfer edemiyoruz maalesef. Barcelona'da De Jong olabilirdi ama 50 milyon euroluk transfer yapamayacağımıza göre onun hayalini çok kurmadım" ifadelerini kullandı.