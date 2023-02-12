Novak Djokovic, Samsunspor'un Twitter hesabından Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti
Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili duygularını, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un Twitter hesabından paylaştı.
Spor 12.02.2023, 20:53
Djokovic, Yılport Samsunspor'un Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de çok zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizlerle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyor, birlik ve beraberlikle en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın." ifadelerini kullandı.
Şampiyon tenisçi @DjokerNole yaşanan üzücü deprem felaketi ile ilgili duygularını futbolcumuz Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı. #GeçmişOlsunTürkiyem pic.twitter.com/nFIFMzsEqW— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) February 12, 2023
Kaynak: AA
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