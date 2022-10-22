Nottingham Forest, Liverpool'un 3 puanını çaldı: 1-0
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu.
Spor 22.10.2022, 17:59
Ligin ilk haftalarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan ve puan tablosunda zirveden uzaklaşan geçen sezonun ikincisi Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu.
Düşme hattındaki Nottingham Forest, Liverpool'u Taiwo Awoniyi'nin 55. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Liverpool, 16 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 9 puana yükseldi.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|10
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Erzurumspor
|9
|12
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|10
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|12
|9
|20. Leicester City
|11
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|10
|3