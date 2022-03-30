Norveç, Ermenistan'a diz çöktürdü: 9-0

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Norveç, milli arada Ermenistan ile Ullevål Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım rakibine gol oldu yağdı. Ermenistan'ı 9-0 yenen Norveç'in gollerini 24 ve 45+1'de Erling Haaland, 29'da penaltı, 34 ve 58'de Joshua King, 30'da Thorstvedt, 80'de Daehli, 86 ve 90+1'de Alexander Sörloth kaydetti.

Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth 46'da Haaland'ın yerine oyuna girdi.

Kaynak: NTVSPOR