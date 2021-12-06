Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye çağrı: Bir an önce yeni sözleşme imzalanmalı

Ligde lider Trabzonspor'un gerisinde kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin rahat kazandığı mücadele 4-0 sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulundu. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Szalai bu takımda oynar"

"Szalai'yi bu kadar övüyoruz. Hep övdüğümüz bir oyuncu. Hocam niye oynatmadın? Belki de Szalai'yi dinlendirdi, konuştu, motive etti, böyle oynadı. Belki de Szalai ile iletişimi çok iyiydi. 1-2 hata yapmıştı. Çok iyi döndü. Katkısı var. Szalai bu takımda oynar. Hocam hep 3'lü oynat, hiç 4'lü oynat demeyeceğim. Yeter ki Szalai oynasın. Bugün gösterdi."

"Takımın beyni Mesut"

"Oynamadığında hep Mesut Özil'i konuşuyorduk. Bana 'Yeter ağabey, hep Mesut, hep Mesut diyorsun' diyorlardı. İşte neden konuştuğumuz ortada. Galatasaray deplasmanında golü atan Mesut. Bugün takımın beyni Mesut. Topuk pasları atıyor. Etraflarındaki iyi oynatıyor, takım arkadaşları da daha iyi hissediyor. Rossi, Mesut ile daha iyi oynuyor. Berisha, Mesut ile daha iyi oynuyor. Crespo, daha iyi. İrfan da geldiğinde daha iyi."

"Ferdi bağıra bağıra 'Yeni sözleşme' dedi"

Ferdi'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Yemin ediyorum Ferdi bir bakıyorum bekte, bir bakıyorum kornerde, orta kesti, şut attı, servis yaptı, defansif görevini yaptı. Her şeyini yaptı. Bağıra bağıra 'Yarın gelin kontrat imzalayalım' dedi Fenerbahçe başkanına, yönetimine. Hak ediyor mu, ediyor. Çok büyük profesyonelmiş, kendine iyi bakıyor, fizik olarak iyi."