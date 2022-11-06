Nihat Kahveci'den sert eleştiri: Saçını düzeltmekten defans yapmayı unuttu

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların galibiyeti hak ettiğini belirten Kahveci, Beşiktaşlı futbolcuların performansıyla ilgili de dikkati çeken yorumlarda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin derbi sonrası TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar:

"Hak eden kazandı"

"Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı. Icardi bir dünya yıldızı. Bu kadar az topla buluşup bu kadar etkili oynamak hayret verici. Sahada yoktu dersin, hat-trick yapıyordu neredeyse."

"Beşiktaş büyük yara aldı"

"Riski alan maçı kazandı. Galatasaray, 'Yarışta ben de varım' dedi. Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda özellikle bu oyunla ve puan durumu ile büyük bir yara aldığını söyleyebilirim."

"Tayfur saçını düzeltmekten defansı unuttu"

"Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur Bingöl saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu. Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın."

"Beşiktaş Ismael döneminden daha dağınık"

"Bugün Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş gördüm. Galatasaray daha maçın başında 5 korner attı. Sen bu şekilde nasıl derbiyi kazanacaksın? İkinci golde Oliveira'yı bırakıyorsun ki orta açsın. Galatasaray sonuna kadar hak etti galibiyeti."

"Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin"

"Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin. Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti."

"Josef yürüyor ama Salih çıkıyor"

"Değişikliklerden sonra çift forvete döndü Şenol Hoca, normal. Ancak hep Salih çıkıyor oyundan çıkıyor. Josef sahada yürüyor, yine Salih çıkıyor. Josef, Ankaragücü maçından bu yana yok. Yok ama kimse göremiyor bunu. Futboldan anlayan herkes bunu görüyor ancak o kulübeye gelen hocalar göremiyor. Kafası sahada değil, çok belli."