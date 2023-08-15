Neymar Suudi Arabistan'a transfer oldu

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti.

ADIM PAŞI PARA ALACAK

Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı.

Al Hilal'in bu transfer için kasasından toplam 220 milyon euro çıkacak.