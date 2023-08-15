Neymar Suudi Arabistan'a transfer oldu
Ronaldo'dan sonra Neymar da Suudi Arabistan takımına transfer oldu.
Spor 15.08.2023, 19:52
Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti.
ADIM PAŞI PARA ALACAK
Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı.
Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı.
Al Hilal'in bu transfer için kasasından toplam 220 milyon euro çıkacak.
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