Neymar, İsviçre maçında yok
2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak İsviçre maçında oynayamayacak.
Spor 25.11.2022, 19:35
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.
Kaynak: AA
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