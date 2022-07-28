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Neymar'a 'yolsuzluk' davası: 2 yıl hapsi isteniyor

Brezilyalı yatırım grubu DIS, futbolcu Neymar'a yolsuzluk iddiasıyla hapis ve tazminat davası açtı. Mahkeme, 17 Ekim 2022 günü Barcelona'da görülecek.

Spor 28.07.2022, 18:44
Neymar'a 'yolsuzluk' davası: 2 yıl hapsi isteniyor

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahip Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından yapılan girişimler sonucunda Barcelona ile yaptığı sözleşmede 'yolsuzluk' olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.  El Pais'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun davası 17 Ekim günü görülecek. 

Yatırım şirketi,  hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon Euro'nun üzerinde tazminat talep etti. 

Brezilyalı oyuncu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

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