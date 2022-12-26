Newcastle United, Leicester City'yi ilk yarıda çözdü: 0-3
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.
Spor 26.12.2022, 21:01
Siyah-beyazlı takıma farklı galibiyeti getiren goller, 3. dakikada penaltıdan Chris Wood, 7. dakikada Miguel Almiron ve 32. dakikada Joelinton'dan geldi.
Newcastle United, bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.
Leicester City'de maça yedek başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı.
Kaynak: AA
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