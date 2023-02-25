Newcastle, Paraguaylı yıldızının sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da Paraguaylı milli futbolcu Miguel Almiron'un sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
Spor 25.02.2023, 10:56
Newcastle United Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Cerro Porteno, Arjantin'de Lanus ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almiron, 2019'da Newcastle United'a transfer oldu.
Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Almiron, Newcastle United'da 29 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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