Newcastle, işi 48 milyona bitirdi
Transferlere devam eden Newcastle United, Lyon'dan Bruno Guimaraes'i 40 milyon Euro ve 8 milyon Euro'luk bonusla kadrosuna kattı.
Devre arası transfer döneminde Chris Wood ve Kieran Trippier'i kadrosuna katan Newcastle United, 3. transferini de yaptı.
İngiliz ekibi, Lyon'un Brezilyalı orta saha Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı.
Fransız ekibine 40 milyon Euro verecek Newcastle United, 8 milyon Euro da bonus olarak ödeme yapacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle, Guimaraes'le 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Newcastle United'ın kısa süre içinde transferi açıklamalası bekleniyor.
3 transfer için 95 milyon Euro
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan Guimaraes'in, ülkesine döndüğünde sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Bu sezon Lyon formasıyla 25 maça çıkan Bruno Guimaraes, 6 asist kaydetti.
Devre arasında şu ana kadar kadrosunu iki isimle güçlendiren Newcastle United, Atletico Madrid'den transfer ettiği Kieran Trippier için 15 milyon Euro, Burnley'den kadrosuna kattığı Chris Wood içinse 30 milyon Euro ödeme yaptı.
Kaynak: NTVSPOR
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