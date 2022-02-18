banner38

Nesim Turan'ın hedefi üst üste 3. dünya şampiyonluğu

Paralimpik milli masa tenisçi Nesim Turan, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Spor 18.02.2022, 15:49
Nesim Turan'ın hedefi üst üste 3. dünya şampiyonluğu

Bronz madalyayla döndüğü Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nesim Turan, yeni hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nesim, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Tokyo 2020'yi "Uzun, yorucu, stresli bir dönemdi" sözleriyle değerlendirdi.

"COVID-19'un getirdiği birçok zorluklarla mücadeleden sonra kendimizi Tokyo'ya attık. Tokyo'dan ekip olarak alnımızın akıyla döndük. Bireysel olarak bronz madalya aldım. Her ne kadar hedefim çok daha farklı olsa da bizim için başarılı bir süreçti."

"Paris'te kürsünün zirvesini amaçlıyoruz"

"Sporculukta ne hedefler ne de hayaller biter." diyen milli masa tenisçi, bu yıl İslami Dayanışma Oyunları ve Para Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nın yapılacağını dile getirdi.

Nesim, Dünya Şampiyonası'nın kasım ayında İspanya'nın Malaga kentinde düzenleneceğini belirtti.

"Kendi kategorimde son iki dünya şampiyonuyum. Üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olabilmek, unvanımı korumak için mücadele edeceğim. Unvan bende olduğu için ekstra çalışmam gerektiğine inanıyorum." 

Asıl hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Nesim, "En büyük hedefimiz, hayalimiz ise Paris Paralimpik Oyunları'nda yine kürsüde yer almak. Ama bu kez kürsünün zirvesini amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Kendimi hiçbir zaman engelli sporcu olarak tanımlamıyorum"

Dünya şampiyonu paralimpik masa tenisçi Nesim Turan, bu spora başlama hikayesini anlattı.

"Her şey İlhami ve Yusuf hocamla tanışmakla başlayan bir süreçti. 2006-2007'de Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu'nda, yatılı okulda tanıştık. Masa tenisiyle ekibimizin birçoğu bu ikili sayesinde tanıştı. Bütün başarıların aslında mimarları da onlar. Ben şahsen kendimi hiçbir zaman engelli sporcu olarak tanımlamıyorum. Biz sporcuyuz, bu ülkenin bayrağını taşıyan, bu ülkeyi gururla temsil eden ve nice başarılar kazanan sporcular olarak kendimizi ifade ediyorum. Onun için işin diğer kısımlarıyla da çok ilgilenmiyoruz, işimizi yapıyoruz."

"Zorluğun ne olduğunu çok iyi biliyoruz"

Nesim, hayatta her sporcunun zorluklarla karşılaştığı dönemlerin olduğuna işaret etti.

"Madalya geldikten sonra bazı şeylere ulaşmak daha kolay ama madalyaya giden o yolda birçok zorluklar çektik. Bu zorlukları dile getirmektense bu zorlukların neticesinde kazandığın şeylerin keyfini çıkarmak daha keyifli oluyor. Ben de şahsen bunu yapıyorum. Evet geçmişte çok ciddi zorluklar da çektik. Ulaşım konusunda... Erişilebilirlik bu ülkede belli dönem çok ciddi sorun haline gelmişti."

Ağrı merkeze 30 kilometre uzaklıkta bir köyde dünyaya geldiğini anlatan Nesim Turan, "Oradaki şartların ne olduğunu en iyi bilen insanlardan birisiyim." dedi.

Nesim, kar nedeniyle kışın tekerlekli sandalyeyle okula gitmenin mümkün olmadığı dönemlerde babasının sırtında kendisini okula götürdüğünü aktardı.

"Bunu dile getirmekten ziyade açıkçası şu anki bulunduğum konumum keyfini çıkarmak daha güzel. Yoksa zorluğun ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hem ailem hem de beni yetiştiren hocalar konusunda çok şanslıydım ve bugünlere kadar geldik." 

Paralimpik masa tenisçi, hayatının sporla tamamen değiştiğini vurguladı.

"Spor öz güven sağlıyor, kendini ifade etme şeklin değişiyor. Masa tenisi bana sayamayacağım birçok şey kattı. Her şeyden önce maddi özgürlük sağlıyor. O özgürlüğü yakaladıktan sonra istediğiniz şeylere çok daha rahat ulaşıyorsunuz. İster istemez hayatımızın tamamen değişmesine vesile oldu. Tamamen tesadüfen hobi olarak elimize aldığımız raketi hiç bırakmadan bugünler kadar geldik."

#Nesim Turan #Paralimpik
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14