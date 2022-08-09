Nemanja Bjelica yeniden Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2013-2015 yılları arasında da sarı-lacivertli formayı giyen, son olarak NBA takımlarından Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa basketbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nemanja Bjelica (2.09, 1988) ile iki yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesör ait olduğu yere, evine geri dönüyor! Yine, yeniden, daha fazlası için, hoş geldin Nemanja Bjelica."