Nefis maç Sivasspor'un: 2-3

11. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Balotelli'nin ceza yayına girmeden yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

17. dakikada Bjarnason'un pası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

19. dakikada Balotelli'nin pasında ceza alanı içinde sol kanatta topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

28. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazdan Gradel'in ortasına Pedro Henrique'nin bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, Pedro Henrique'nin ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci Muric topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yerde ortasında kaleci Muric'i geçen topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

58. dakikada Adana Demirspor maçtaki ilk golünü buldu. Ceza yayı içinde rakibiyle mücadele ederken düşen Balotelli'den seken topu alan Stambouli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Yunus Akgün yerde kaldı. Devam eden pozisyonda top kornere gitti. Önce köşe vuruşunu işaret eden hakem Çağdaş Altay, daha sonra VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, topu ağlarla buluşturarak takımının eşitliği yakalamasını sağladı: 2-2.

75. dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortası sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli, pasını Belhanda'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Belhanda'nın sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan geri döndü. Pozisyonu takip eden Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce santra noktasını gösteren hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve Pedro Henrique'ye faul yapıldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

88. dakikada bu kez Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Adana Demirspor ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrası hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Belhanda'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada Pedro Henrique kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-3.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 3-2 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.