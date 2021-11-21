Nef Stadyumu'nda kazanan Fenerbahçe

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 83. dakikasında Fenerbahçe'de Tisserand, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

84. dakikada Galatasaray, Diagne'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.

VAR incelemesinin ardından Diagne'nin golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

90+4. dakikada Fenerbahçe, Crespo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.