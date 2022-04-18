Nef Stadyumu'nda ilk 11'ler belli oldu: Pulgar sürprizi

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Halil

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Kenan, Campi, Awuku, Karim Hafez, Donsah, Azubuike, Buğra, Mustafa, Dicko, Tetteh

Kaynak: beIN SPORTS