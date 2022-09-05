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Nef Stadyumu'nda ilk 11'ler belli oldu: Gomis 11'de

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor 05.09.2022, 19:44
Nef Stadyumu'nda ilk 11'ler belli oldu: Gomis 11'de

İşte 11'ler

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bafetimbi Gomis

Gaziantep FK XI: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Sagal, Abdülkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo

#Galatasaray #Gaziantep FK #Süper Lig
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