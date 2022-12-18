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Ne yaptın Devin?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Devin Booker'ın 58 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 118-114 mağlup etti.

Spor 18.12.2022, 16:55
Ne yaptın Devin?

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansında zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Suns, 24 sayı geriden gelerek konuk ettiği Pelicans'ı yenmeyi başardı.

Bu sezon 18. kez kazanan Suns'ta Booker, 58 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle sezonun en skorer performansına ulaştı. 26 yaşındaki Booker, bu mücadelede 12 bin sayı barajını geçen NBA tarihindeki en genç 6. oyuncu konumuna da geldi. Chris Paul 18 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Mikal Bridges 15 sayı, Bismack Biyombo 11 sayı ve 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan 18 galibiyetli Pelicans'ta Zion Williamson 30 sayı ve 9 asist, CJ McCollum 27 sayı ve 8 asist, Jonas Valanciunas 12 sayı ve 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Alperen Şengün, "double-double"a yaklaştı

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Portland Trail Blazers, deplasmanda Houston Rockets'ı 107-95'lik skorla geçti.

Sezonun 17. galibiyetine uzanan Blazers'ta Anfernee Simons 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mücadeleyi 25 sayı ve 10 asistle double-double yaparak tamamlayan all-star Damian Lillard ise toplam 2 bin 222 ile NBA'de en fazla üç sayı atan oyuncular listesinde Jamal Crawford'u geçerek 8'inciliğe yükseldi. Lillard, bu maçta 18 bin sayı barajını da geçti.

Bu sezon 20. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 15 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 13 sayı ve 7 ribaunt, Tari Eason 13 sayı ve 6 ribaunt, Kenyon Martin 13 sayı ve 5 ribaunt, milli oyuncu Alperen Şengün ise 10 sayı, 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt ve 3 blokla oynadı.

Cavaliers uzatma sonunda kazandı

Çekişmeli mücadelede Cleveland Cavaliers, sezonun 20. galibiyetini, konuk ettiği Dallas Mavericks'i uzatma sonunda 100-99 yenerek elde etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 25 sayı ve 4 ribaunt, Darius Garland 18 sayı, 12 asist ve 7 ribaunt, Evan Mobley 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Isaac Okoro 10 sayı ve 6 ribaunt, oyuna sonradan girerek 16 dakika 55 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman 7 sayı ve 2 ribauntla skora destek verdi.

All-star Luka Doncic'in oynamadığı Mavericks'te Kemba Walker 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Christian Wood 26 sayı ve 14 ribaunt, Tim Hardaway 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 102-93

San Antonio Spurs-Miami Heat: 101-111

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 100-99 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-109

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 95-107

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 123-97

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 118-114

Kaynak: AA
#NBA #devin booker #Phoenix Suns #New Orleans Pelicans
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