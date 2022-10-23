Ndayishimiye'ye sürpriz transfer teklifi

Süper Lig 'de Medipol Başakşehir formasıyla göz dolduran Youssouf Ndayishimiye'ye Avrupa'dan talip çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, turuncu-lacivertli kulübe Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da asgari ücretle oynadı

Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücret maaş aldı.

2 milyon 150 bin euroya Başakşehir'e transfer oldu

23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.

Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 4 de asist kaydetti.