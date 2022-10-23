Ndayishimiye'ye sürpriz transfer teklifi
Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Başakşehir'in savunma oyuncusu Ndayishimiye için teklif yaptığı bildirildi.
Süper Lig 'de Medipol Başakşehir formasıyla göz dolduran Youssouf Ndayishimiye'ye Avrupa'dan talip çıktı.
Ajansspor'un haberine göre; Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, turuncu-lacivertli kulübe Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Yeni Malatyaspor'da asgari ücretle oynadı
Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücret maaş aldı.
2 milyon 150 bin euroya Başakşehir'e transfer oldu
23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.
Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 4 de asist kaydetti.
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|10
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|18
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|15
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|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
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|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
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|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Erzurumspor
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
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|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|21
|5. M. United
|11
|20
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|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
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|11
|15
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|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. West Ham United
|11
|11
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|11
|11
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|12
|9
|20. Leicester City
|11
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
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|16
|8. Villarreal
|10
|15
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|11
|15
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|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Almeria
|10
|10
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|7
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