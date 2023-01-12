NBA tarihine geçen Türk: Alperen Şengün

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Kings, ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ı 135-115 yendi.

Ev sahibi Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist ve Trey Lyles 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Rockets'ın skor yükünü, 26 sayı, 5 ribaunt üreten Jalen Green ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Kenyon Martin çekti.

Alperen Şengün ise 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı. Lig tarihinin üç istatistikte çift haneye ulaşan en genç pivotu unvanını alan 20 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Doğu'da Celtics, Batı'da Nuggets ve Grizzlies kazanmaya devam ediyor

Hem Doğu Konferansı hem de ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 125-114 kazandı.

Art arda 4. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown 41 sayı, 12 ribaunt, Jayson Tatum da 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Batı Konferansı'nda zirveye ortak olan Denver Nuggets ve Memphis Grizzlies de galibiyet serilerini sürdürdü.

Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 126-97 mağlup ederek peş peşe 4'üncü, Grizzlies ise seyircisi önünde San Antonio Spurs'ü 135-129 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 21 sayı, 18 ribaunt, 9 asistle maçı bitiren Nikola Jokic öne çıktı.

Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 5 ribauntla oynayan Ja Morant ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jaren Jackson taşıdı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 100-97

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 135-118

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 125-114

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 105-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 119-113

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 135-129

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 126-97

Sacramento Kings-Houston Rockets: 135-115